Massa, testimone oculare a Tgcom24: "Ho sentito urlare e ho visto Bongiorni a terra immobile"

"Erano qui a mangiare un panino, poi ho sentito le urla sono uscito e l’ho visto in terra". Andar è il titolare della piadineria-kebab dove Giacomo Bongiorni e il cognato Gabriele, con le loro famiglie, si sono fermati sabato sera. Lì davanti, poco dopo, il 47enne massese ha trovato la morte per mano di un gruppo di ragazzini. "L'ho visto a terra, immobile, con una macchia di sangue", il kebabbaro afgano è stato il primo a chiamare i soccorsi per cercare di salvare la vita a Giacomo. Andar ora è scosso, dice che mai aveva visto una tale violenza e che non potrà mai dimenticare la disperazione della compagna e del figlio 11enne di Bongiorni. "C’era il bambino che diceva: 'papà alzati, alzati' e piangeva, ma purtroppo Giacomo non dava segni di vita".