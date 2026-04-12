Massa, rimprovera baby gang e viene aggredito: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni

Potrebbe essere stato un rimprovero ad aver scatenato tutta quella violenza. Certo è che un uomo, Giacomo Buongiorni, 47 anni, è morto in piazza nel centro di Massa Carrara, proprio davanti alla sede del Comune, dopo una aggressione da parte di un gruppo di 4 o 5 persone che poi sono fuggite. Ad assistere a tutta la scena il figlio della vittima, 11 anni, e la compagna dell'uomo. Unici testimoni di quanto accaduto intorno all'una di notte, quando i pochi locali della zona erano già chiusi. Giacomo è morto, a quanto pare, per aver redarguito un gruppo di giovani. "Ha detto a dei ragazzi di non rompere i vetri", riferisce il nipote del 47enne. I carabinieri sono sulle tracce degli aggressori. Indizi potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere di zona.