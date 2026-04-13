IL PESTAGGIO IN PIAZZA

Massa, ecco da chi è composto il branco che ha ucciso Giacomo Bongiorni

I genitori degli aggressori si mostrano sorpresi per quanto accaduto. "Saranno stati aggrediti", ha sostenuto uno di loro"

di Alberto Pastanella
13 Apr 2026 - 18:54
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Anna vita, la suocera di Giacomo Bongiorni non può perdonare. Cinque indagati, tutti fra i 16 e i 23 anni che vivono nei quartieri periferici di Massa, dove invece vengono raccontati come ragazzi "normali" che lavorano, qualcuno con piccoli precedenti, e che di sera si ritrovano nelle piazze della movida. I due maggiorenni arrestati sono romeni. Hanno 19 e 23 anni, si chiamano Alexandru Ionut Miron e Eduard Alin Carutasu, figli di famiglie integrate. 