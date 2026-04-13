Massa, ecco da chi è composto il branco che ha ucciso Giacomo Bongiorni
I genitori degli aggressori si mostrano sorpresi per quanto accaduto. "Saranno stati aggrediti", ha sostenuto uno di loro"di Alberto Pastanella
Anna vita, la suocera di Giacomo Bongiorni non può perdonare. Cinque indagati, tutti fra i 16 e i 23 anni che vivono nei quartieri periferici di Massa, dove invece vengono raccontati come ragazzi "normali" che lavorano, qualcuno con piccoli precedenti, e che di sera si ritrovano nelle piazze della movida. I due maggiorenni arrestati sono romeni. Hanno 19 e 23 anni, si chiamano Alexandru Ionut Miron e Eduard Alin Carutasu, figli di famiglie integrate.