Massa, la morte di Bongiorni è una tragedia annunciata?

A Massa un dramma se lo aspettavano. Le avvisaglie erano inequivocabili: la situazione era da tempo fuori controllo, come testimoniano alcuni cittadini. Il pestaggio mortale di Giacomo Bongiorni ha acceso i riflettori sul degrado giovanile e sulla movida violenta in città. Il comitato per l'ordine e la sicurezza ha varato misure restrittive per il contrasto alla malamovida: il sindaco ha firmato l’ordinanza mercoledì 15 aprile: fino al 31 maggio locali chiusi a mezzanotte e mezzo.