Massa, in onore di Bongiorni un'associazione per aiutare giovani con storie difficili

Alla camera ardente del nuovo ospedale Apuane a Massa ci sono gli amici di Giacomo, la compagna Sara, che doveva diventare sua moglie a luglio, i genitori, i due figli. Il loro dolore è composto, ma profondo. Sabato alle 15 nel duomo di Massa saranno celebrati i funerali. Poi nascerà un'associazione che si occuperà di lotta alla violenza e di giovani con storie problematiche. Si chiamerà “Babbo alzati”, come le ultime parole dette dal figlio 11enne di Giacomo, mentre teneva la mano del padre già morto.