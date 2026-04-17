Massa, in onore di Bongiorni un'associazione per aiutare giovani con storie difficili
Si chiamerà "Babbo alzati", le ultime parole dette dal figlio undicenne mentre teneva la mano al padre già mortodi Cristiano Puccetti
Alla camera ardente del nuovo ospedale Apuane a Massa ci sono gli amici di Giacomo, la compagna Sara, che doveva diventare sua moglie a luglio, i genitori, i due figli. Il loro dolore è composto, ma profondo. Sabato alle 15 nel duomo di Massa saranno celebrati i funerali. Poi nascerà un'associazione che si occuperà di lotta alla violenza e di giovani con storie problematiche. Si chiamerà “Babbo alzati”, come le ultime parole dette dal figlio 11enne di Giacomo, mentre teneva la mano del padre già morto.