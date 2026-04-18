Massa, in migliaia ai funerali di Giacomo Bongiorni: cantano Vasco Rossi
La celebrazione si è tenuta nel Duomo della città toscana, tantissimi i presentidi Cristiano Puccetti
All’uscita del feretro di Giacomo Bongiorni, gli amici in lacrime cantano la canzone "Stupendo" di Vasco Rossi, la sua preferita. Poi un lungo applauso lo accompagna al carro funebre. La disperazione, i volti segnati dal dolore, i cittadini di Massa si sono stretti attorno alla famiglia di Giacomo. Il Duomo gremito, la folla davanti al sagrato. Migliaia di persone hanno partecipato all’ultimo saluto del 47enne vittima della furia cieca del branco.