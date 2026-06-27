Le conversazioni emerse durante il processo

Martina Carbonaro confidava le sue paure solo a Chatgpt

La chat prima di essere uccisa: "Ho paura di dargli il cellulare"

di Alfredo Macchi
27 Giu 2026 - 13:05
01:28 
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