l'arrivo

Marsala, tromba marina travolge una vettura con persone a bordo: gli attimi di terrore

Altri mezzi sul piazzale si ribaltano. Un occupante recita l'Ave Maria

09 Ott 2026 - 12:07
01:27 
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