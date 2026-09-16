LE PAROLE DEL GIOIELLIERE CONDANNATO

Mario Roggero tramite il suo legale: "Tutte le vite sono importanti"

Mario Roggero ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee che sono state poi riportate ai giornalisti dal suo avvocato,"Stefano Marcolini

16 Set 2026 - 12:52
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"Siamo tutte gocce nel grande oceano. Tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo". È quanto detto dal gioielliere Mario Roggero in occasione del rilascio di alcune dichiarazioni spontanee al tribunale di sorveglianza di Milano. I giudici si sono riservati sull'istanza di differimento della pena presentata dall'avvocato dell'uomo, Stefano Marcolini.

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