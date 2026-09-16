Mario Roggero tramite il suo legale: "Tutte le vite sono importanti"
Mario Roggero ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee che sono state poi riportate ai giornalisti dal suo avvocato,"Stefano Marcolini
"Siamo tutte gocce nel grande oceano. Tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo". È quanto detto dal gioielliere Mario Roggero in occasione del rilascio di alcune dichiarazioni spontanee al tribunale di sorveglianza di Milano. I giudici si sono riservati sull'istanza di differimento della pena presentata dall'avvocato dell'uomo, Stefano Marcolini.