Mario Roggero, è scontro politico: il botta e risposta fra destra e sinistra

Continua a fare discutere il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori nel 2021. Lo schieramento di destra, composto da Salvini, Vannacci e Tajani spinge per la grazia e il concetto di legittima difesa. Quello più a sinistra, con Conte, Schlein e Calenda, parla di "sciacallaggio" e di "caso strumentalizzato per recuperare consensi". Tajani ribadisce la posizione di Forza Italia: "Ha sbagliato, ma bisogna anche capire la situazione in cui si trovava".