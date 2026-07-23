Mario Roggero potrebbe pagare due milioni e trecentomila euro di risarcimento alle famiglie dei rapinatori

Due milioni e trecentomila euro. È la cifra che Mario Roggero potrebbe essere costretto a pagare a titolo di risarcimento ai parenti di Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, i due rapinatori che il 28 aprile del 2021 assaltarono la gioielleria di Grinzane Cavour e vennero uccisi dai colpi di pistola sparati dal commerciante, e ad Alessandro Modica, il terzo bandito, che rimase ferito.

