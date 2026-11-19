Dopo il colpo, le famiglie dei rapinatori uccisi dal gioielliere Mario Roggero battono cassa. E per accelerare le pratiche starebbero pensando a una "valutazione complessiva" dei risarcimenti - oltre tre milioni e mezzo di euro - senza passare dal giudizio in sede civile. I 300mila euro già versati spontaneamente prima della sentenza non bastano. A Grinzane Cavour (Cuneo) non si parla d'altro. "Ma che risarcimento? È una cosa improponibile. Questa qui è la nostra giustizia?", si chiede un residente. "Ma non esiste, io non darei neanche un centesimo", dice un altro.