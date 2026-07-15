a Gallo di Grinzane (Cuneo)

Mario Roggero, il video della sparatoria in cui uccise i due rapinatori

Il gioielliere, 71 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere

15 Lug 2026 - 17:53
00:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
cuneo
video evidenza