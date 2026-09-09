Mario Roggero, parla l'avvocato: "Abbiamo insistito con le nostre richieste, il Tribunale ci farà sapere"
Nessuna decisione sul destino immediato del gioielliere"in carcere a Bollate, dove sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori"di Simone Cerrano
La difesa di Mario Roggero aveva presentato al Tribunale di sorveglianza la richiesta di differimento della pena, in attesa della pronuncia del Presidente della Repubblica sulla richiesta di grazia. L'avvocato del gioielliere: "Udienza breve, abbiamo insistito ma ci faranno sapere nei prossimi giorni".