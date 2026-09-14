Il gioielliere è a Bollate

Mario Roggero resta in carcere: "no" al differimento della pena

A rigettare l'istanza di Roggero è stato il tribunale di sorveglianza di Torino. Il 16 settembre, sulla stessa domanda, dovrà esprimersi quello di Milano

di Rossella Ivone
14 Set 2026 - 19:21
01:35 
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Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il fermento di un terzo. Il 72enne, tramite i suoi legali, aveva chiesto il differimento della pena o i domiciliari in attesa della decisione del presidente della Repubblica sulla sua richiesta di grazia. Istanza rigettata dal tribunale di sorveglianza di Torino.

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