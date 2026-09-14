Mario Roggero resta in carcere: "no" al differimento della pena

Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il fermento di un terzo. Il 72enne, tramite i suoi legali, aveva chiesto il differimento della pena o i domiciliari in attesa della decisione del presidente della Repubblica sulla sua richiesta di grazia. Istanza rigettata dal tribunale di sorveglianza di Torino.