Marina Militare, a Venezia il focus sulle nuove sfide per la sicurezza

Le distanze in mare sono sempre più relative e una crisi che nasce a migliaia di chilometri dai confini italiani può avere conseguenze dirette anche sulla sicurezza e sull'economia del Paese. È questo il tema al centro della 15esima edizione del Simposio internazionale organizzato all'Arsenale di Venezia dalla Marina Militare. Ad aprire i lavori è stato il capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto. Alla cerimonia ha partecipato anche il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Antonio Portolano.