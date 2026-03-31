Maria, l'ostetrica di 102 anni che ha fatto nascere oltre 8mila bambini

Era il 1941 quando Maria Pollacci fece nascere il primo bambino. Ribattezzata l'ostetrica d'Italia, col numero record di 8.044 parti, questa arzilla signora dalla memoria di ferro ha superato il secolo di vita. Ha compiuto 102 anni, e l'ultimo bimbo lo ha fatto nascere a giugno del 2022. "Mi hanno sempre voluto bene, mi sono dedicata esclusivamente alla professione". La straordinaria signora Maria, nata nell'Appennino modenese ma bellunese d'adozione da oltre 50 anni, vive sola, non si è mai sposata e di figli non ne ha mai avuti. Ma ricorda nitidamente tutti i neonati dati alla luce, a partire dal primo, Francesco, che oggi ha più di 70 anni.