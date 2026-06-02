Ultimo tuffo e poi il rientro: spiagge piene da Mondello a Cesenatico

Sole e temperature estive hanno accompagnato l'ultima giornata del ponte del 2 giugno. Da Mondello a Catania fino a Cesenatico, migliaia di persone hanno affollato le spiagge. Tra bagni e tintarella, in molti hanno approfittato di un assaggio d'estate. "Sembra già estate", raccontano i bagnanti tra ombrelloni e passeggiate sul lungomare. Nel pomeriggio è iniziato anche il grande rientro. Oltre 20 milioni di italiani si sono messi in viaggio, con traffico intenso e rallentamenti su diversi tratti della rete autostradale.

