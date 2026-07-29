Mare, quali sono le alghe tossiche che rovinano le vacanze ai turisti

Segnalazioni e bollini rossi da Puglia, Toscana e Lazio: i nostri mari sono infestati da alghe tossiche che rovinano sia le vacanze dei turisti che l'ecosistema acquatico. Una è l'Ostreopsis ovata, e non sempre si vede a occhio nudo: è unicellulare, vive attaccata alle alghe e alle rocce, prolifera quando l’acqua è calda, calma e ben illuminata per molti giorni come appunto sta accadendo con queste ondate di calore estremo. Quest'alga produce una tossina e, soprattutto dopo mareggiate o vento forte che creano aerosol marino, può provocare riniti, faringiti, bronchiti, febbre, irritazioni agli occhi e alla pelle. Colpisce anche gli animali del fondale marino: a rischo ricci, stelle marine e granchi.