Da Puglia a Toscana

Mare, quali sono le alghe tossiche che rovinano le vacanze ai turisti

Dall'Ostreopsis ovata fino alla Pyramimonas, le coste italiane sembrano infestate di alghe tropicali

di Andrea Noci
29 Lug 2026 - 13:01
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Segnalazioni e bollini rossi da Puglia, Toscana e Lazio: i nostri mari sono infestati da alghe tossiche che rovinano sia le vacanze dei turisti che l'ecosistema acquatico. Una è l'Ostreopsis ovata, e non sempre si vede a occhio nudo: è unicellulare, vive attaccata alle alghe e alle rocce, prolifera quando l’acqua è calda, calma e ben illuminata per molti giorni come appunto sta accadendo con queste ondate di calore estremo. Quest'alga produce una tossina e, soprattutto dopo mareggiate o vento forte che creano aerosol marino, può provocare riniti, faringiti, bronchiti, febbre, irritazioni agli occhi e alla pelle. Colpisce anche gli animali del fondale marino: a rischo ricci, stelle marine e granchi. 

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