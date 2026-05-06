Marco Poggi in Procura a Pavia
Il fratello di Chiara, che vive a Mestre, è entrato da un ingresso secondario eludendo la maggior parte dei giornalisti davanti al portone principaledi Alessio Campana
Marco Poggi convocato per essere sentito dai magistrati che indagano sull’assassinio di sua sorella. Era già accaduto che venisse convocato in concomitanza all’amico Sempio: era il maggio dello scorso anno e all’epoca fu sentito a Mestre. Un anno dopo, una nuova audizione. Stavolta sul tavolo dei pm pavesi c’è la consulenza tecnica effettuata (mostra foto) sul computer della camera di Chiara Poggi.