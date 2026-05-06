Marco Poggi in Procura a Pavia 

Marco Poggi convocato per essere sentito dai magistrati che indagano sull’assassinio di sua sorella. Era già accaduto che venisse convocato in concomitanza all’amico Sempio: era il maggio dello scorso anno e all’epoca fu sentito a Mestre. Un anno dopo, una nuova audizione. Stavolta sul tavolo dei pm pavesi c’è la consulenza tecnica effettuata (mostra foto) sul computer della camera di Chiara Poggi.