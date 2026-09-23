Poche botteghe per il caro-affitti

Marche, si punta a una legge "anti-kebab" per valorizzare i prodotti locali

Il provvedimento di Acquaroli prevede che i comuni potranno dare incentivi economici e fiscali a specifiche attività

di Ilaria Liberatore
23 Set 2026 - 21:35
01:31 
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Le botteghe in cui trovare i prodotti tipici marchigiani sono sempre più rare: colpa soprattutto del caro-affitti. Per sostenerle arriva una legge regionale che vuole difendere i prodotti locali. I comuni potranno dare incentivi economici e fiscali a specifiche attività e regolamentare nuove aperture.

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