Marche, si punta a una legge "anti-kebab" per valorizzare i prodotti locali
Il provvedimento di Acquaroli prevede che i comuni potranno dare incentivi economici e fiscali a specifiche attivitàdi Ilaria Liberatore
Le botteghe in cui trovare i prodotti tipici marchigiani sono sempre più rare: colpa soprattutto del caro-affitti. Per sostenerle arriva una legge regionale che vuole difendere i prodotti locali. I comuni potranno dare incentivi economici e fiscali a specifiche attività e regolamentare nuove aperture.