Marche, il presidente di regione Acquaroli: "Via i Kebab dai centri storici", ordinanza per chiudere bazar e locali con prodotti stranieri

Meno kebab e più prodotti locali nei borghi e nei centri storici delle Marche. Fa discutere la proposta di legge approvata dalla giunta regionale che prevede incentivi economici e fiscali a sostegno delle produzioni locali e a discapito di negozi e ristoranti etnici, già rinominata come "legge antikebab". Secondo il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, la proposta si inserisce nell'ambito delle linee guida regionali che hanno l'obiettivo di riqualificare le aree centrali della Città anche grazie alla valorizzazione delle attività tradizionali. La popolazione si divide tra chi pensa sia una scelta giusta e chi invece crede che l'importante sia semplicemente rispettare le regole. Il provvedimento, già approvato dalla giunta, ora passa al consiglio regionale che dovrà dare il via libera definitivo.