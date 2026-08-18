Le chiese vandalizzate da maranza giovanissimi: l'ultimo caso nel Ravennate

Le chiese prese di mira, gli arredi sacri danneggiati o profanati. Un fenomeno che torna a far discutere anche per l’età di alcuni degli autori, spesso giovanissimi, tra i 12 e i 15 anni. L’ultimo caso è a Lugo, nel Ravennate. Cinque minorenni hanno devastato la Collegiata dei Santi Francesco e Ilaro: danneggiate candele e arredi, forzata la cassetta delle offerte. Il parroco ha deciso di chiudere la chiesa dopo la messa del mattino, in attesa di installare un sistema d’allarme. Ma è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che portano la firma dei maranza.