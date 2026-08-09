Mantova, agli agenti della polizia locale la pistola-lazo che immobilizza i malviventi

Non è un'arma, come il taser, ma uno strumento di contenzione a distanza, di quelli che si vedevano nel vecchio west. Si chiama BolaWrap la nuova pistola-lazo in dotazione alla polizia locale di Mantova per bloccare i malintenzionati che tentano la fuga. E funziona con il lancio di un lazo che, grazie a pesi e ancorette alle estremità, si attorciglia o alle gambe o al tronco del fuggitivo immobilizzandolo. Prima dell'emissione vengono attivati un puntatore laser e un segnale acustico, con una funzione deterrente.