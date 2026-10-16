Manifestazioni e proteste in tutta Italia, scontri tra studenti e forze dell'ordine

Giornata di cortei studenteschi, di rivendicazioni per la scuola, di slogan contro la guerra e le spese militari. Ma anche di scontri con la polizia, di tensioni, di bombe carta e idranti. La situazione più delicata a Torino, dove centinaia di giovani sono arrivati fin davanti alla prefettura. Alcuni con il volto mascherato hanno lanciato oggetti di vetro e bastoni contro gli agenti, e sono stati respinti dagli idranti. A Milano alcuni studenti si sono lanciati contro un cantiere. Padova è stata una città blindata: dopo l'indagine della Digos che aveva portato alla luce una chat dove si incitava alla violenza, sono stati schierati lungo il percorso camionette, idranti e un elicottero della polizia. A Bologna tensione in stazione; a Napoli molte scuole sono state occupate; a Roma alcuni incappucciati hanno lanciato bombe carta e trascinato cassonetti in mezzo alla strada. Poi, davanti al ministero dell'Istruzione, hanno aggredito gli agenti.