Sabato di scontri

Manifestazioni a Milano, la giornata

I giovani in piazza: "Non voglio parlare delle violenze e dei saccheggi, voglio risposte sul caro-vita"

di Gigi Sironi
24 Ott 2026 - 18:56
01:41 
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