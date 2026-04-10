Manifestazioni, 2025 anno di fuoco: 39 arresti e quasi 3000 denunce durante le proteste

Un anno di manifestazioni, anche violente, arresti e interventi per garantire la sicurezza: il 2025- sul fronte dell'ordine pubblico- è stato un anno impegnativo per la polizia di Stato. I dati, pubblicati in occasione del 174esimo anniversario della sua fondazione, parlano chiaro. Delle 11.250 manifestazioni organizzate per motivi politici, sindacali o legati all'immigrazione, in 390 casi si sono registrate tensioni che hanno portato all'arresto di 39 persone e quasi 3000 denunce. Sul campo sono rimasti feriti anche 425 agenti.