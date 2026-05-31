Mandello del Lario, i cittadini lanciano la petizione: stop all'invasione dei maleducati

A pochi chilometri da Lecco, a Mandello del Lario, un tempo perla della costa orientale, meta di turisti anche stranieri, l'invasione massiccia di gruppi di maranza e la maleducazione di quei visitatori che imbrattano dappertutto e lasciano rifiuti sulle spiaggette, ha cambiato il volto del piccolo comune. Così, residenti, commercianti e operatori turistici, si sono uniti ed hanno organizzato una petizione. Per chiedere al Sindaco di mettere un freno all’invasione di chi non ha rispetto ne per l'ambiente, ne per le cose.