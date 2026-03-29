Mamma e figlio annegati in un laghetto a Rovigo, un testimone: "Camminavano normalmente"

Il passeggino vuoto lasciato al di là della recinzione del laghetto artificiale, a terra anche le scarpine del bimbo di un anno. Lui e la mamma di 39 sono stati trovati senza vita in questo bacino di laminazione nei pressi di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. La procura indaga per omicidio e ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, una procedura che serve agli inquirenti per poter accedere a tutti gli accertamenti. Ma il primo sospetto sarebbe quello dell'omicidio-suicidio. Un testimone ha raccontato di aver visto la donna, di origine cinese, camminare spingendo il passeggino lungo la stradina: "Camminava, una cosa normale...".