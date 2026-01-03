Logo Tgcom24
5 persone indagate

Mamma e figlia morte per intossicazione: ancora mistero sulle cause

Le prime analisi hanno escluso avvelenamento da funghi e topicida

di Marco Graziano
03 Gen 2026 - 19:43
01:27 

Restano ancora avvolte nel mistero le cause del decesso di Sara Di Vita (15 anni) e della madre Antonella  Di Ielsi (50 anni), gli esami eseguiti escluderebbero che le due donne siano state uccise da funghi velenosi  o da topicida.

La Procura di Campobasso oltre a scoprire le cause della morte, vuole verificare se siano stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso e se le dimissioni dopo gli accessi al pronto soccorso siano state corrette. Attualmente sono iscritte cinque persone nel registro degli indagati.

