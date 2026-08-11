Maltrattamenti in un asilo nido della Brianza: due maestre arrestate

La Polizia di Stato, in particolare la Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della titolare e di una educatrice di un asilo nido della provincia, rispettivamente una 42enne e una 24enne, indagate per i reati di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza e avviate lo scorso mese di aprile, hanno consentito di acquisire gravi elementi nei confronti anche di altre due educatrici, di 32 e 49 anni, non destinatarie di provvedimento cautelare.