Maltrattamenti in un asilo nido della Brianza: due maestre arrestate
Le indagini hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici, non destinatarie di provvedimento cautelare
La Polizia di Stato, in particolare la Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della titolare e di una educatrice di un asilo nido della provincia, rispettivamente una 42enne e una 24enne, indagate per i reati di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza e avviate lo scorso mese di aprile, hanno consentito di acquisire gravi elementi nei confronti anche di altre due educatrici, di 32 e 49 anni, non destinatarie di provvedimento cautelare.