Maltempo, allerta gialla e venti forti: danni da Nord a Sud

Il vortice ciclonico investe il Centro-Sud con temporali e raffiche intense, mentre la Protezione Civile dirama l’allerta gialla in diverse regioni. Nel Messinese decine di interventi dei vigili del fuoco, criticità anche al Nord tra piogge, bora e Mose attivo a Venezia. Grave il bilancio in Puglia, con due vittime causate dal vento. Intanto la sabbia del Sahara tinge i cieli e, con il fenomeno del "wash out", sporca città e veicoli. Miglioramento atteso da metà settimana.