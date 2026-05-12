Maltempo in Veneto: 90 interventi dei vigili fuoco, Verona la più colpita

Il maltempo si è abbattuto nelle ultime ore sul Veneto. Sono oltre 90 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dopo che sulla regione si sono registrate state forti piogge, ma anche grandine e raffiche di vento. A Verona la maggior parte degli interventi: in città si registrano infatti alberi abbattuti e tetti scoperchiati dal vento e dalla pioggia. Colpito anche il veneziano, soprattutto nelle località di San Michele al Tagliamento, Bibione, Caorle e Portogruaro e il Padovano, Trevigiano e Vicentino.

