Maltempo, strade e case allagate nel litorale a sud di Roma: chiesto stato di calamità

I sindaci dei Comuni di Anzio e Nettuno, sul litorale a sud di Roma, chiederanno alla Regione Lazio la dichiarazione dello stato di calamità dopo il nubifragio che, con strade come fiumi, ha provocato allagamenti, specie ai piani bassi di molte case. Hanno anche richiesto alla Protezione Civile regionale il supporto di uomini e mezzi per far fronte all'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono caduti 80 millimetri di pioggia, oltre un decimo di quella che cade sul territorio dei due Comuni in un anno e, pertanto, tale evento è da considerarsi assolutamente straordinario. "Ricevuta l'allerta arancione abbiamo provveduto a chiudere le scuole, come previsto dalla legge, e attivare i centri operativi comunali che sono lo strumento operativo in casi del genere - hanno detto i sindaci. - L'allerta si è rivelata provvidenziale, alla luce di quello che poi è accaduto". Entrambi i sindaci hanno disposto controlli in tutte le scuole per fare in modo che lunedì gli istituti possano riaprire in sicurezza.