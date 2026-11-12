Auto nel fango e strade allagate: il maltempo in Toscana e Liguria

Sono stati effettuati oltre 100 interventi dei vigili del fuoco nella provincia della Spezia, a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio dalla tarda mattinata dell'11 novembre. A Castelnuovo Magra sono caduti 226 mm di pioggia nelle ultime 24 ore, di cui 194 mm in 13 ore. In Toscana i fiumi sono in piena e l'allerta rimane alta, così come in Liguria.