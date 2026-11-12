Difficoltà anche per i cittadini

Auto nel fango e strade allagate: il maltempo in Toscana e Liguria

A Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, sono caduti 226 mm di pioggia nelle ultime 24 ore, di cui 194 mm in 13 ore. Viaggiano raffiche di vento altissime

12 Nov 2026 - 10:43
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Sono stati effettuati oltre 100 interventi dei vigili del fuoco nella provincia della Spezia, a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio dalla tarda mattinata dell'11 novembre. A Castelnuovo Magra sono caduti 226 mm di pioggia nelle ultime 24 ore, di cui 194 mm in 13 ore. In Toscana i fiumi sono in piena e l'allerta rimane alta, così come in Liguria.

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