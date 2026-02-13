Maltempo nel Messinese, pioggia e vento a oltre 100 km orari: alberi caduti e disagi

Una notte terribile a Messina per la bufera e i venti oltre 100 km orari che hanno flagellato la città e la provincia. Sono crollate decine di alberi anche molto grandi, pali e cartelli, strade allagate. Il blackout ha colpito diverse aree: Camaro Superiore, Forte Petrazza, Sant'Anna, Mili San Marco, Giampilieri Superiore. In molti descrivono rumori assordanti, finestre che tremano, balconi devastati. A Santa Margherita un furgone si è ribaltato a causa delle forti raffiche di Maestrale. Il mezzo si è adagiato sul marciapiede del lungomare. Secondo le prime informazioni non c'era nessuno a bordo.