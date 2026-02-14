Maltempo, mare inonda case a Fiumicino: evacuate 50 famiglie

Una mareggiata a Fiumicino ha reso necessaria l'evacuazione di 50 figlie dalle case a ridosso del mare. "Dalle ore 7.35 in via Passo della Sentinella a Fiumicino, con la squadra vigili del fuoco territoriale di Ostia (13/A), il Nucleo Smzt, il Nucleo Saf e il funzionario di guardia per l'evacuazione di 50 famiglie a seguito di esondazione del mare che sta allagando le case ubicate a ridosso degli scogli", fanno sapere i vigili del fuoco. In particolare, è stata tratta in salvo dai soccorritori e successivamente affidata al personale ASL e polizia locale una donna 82enne diversamente abile, intrappolata in casa dall'acqua. Sul posto presenti anche polizia e 118. Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha firmato un'ordinanza urgente di evacuazione in Via Passo della Sentinella per rischio allagamenti.