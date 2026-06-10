SUPERCELLA TEMPORALESCA

Maltempo Lombardia, a Busnago le strade diventano un fiume di pioggia e grandine

Diversi centimetri di pioggia sono caduti in pochi minuti"

10 Giu 2026 - 22:12
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A seguito della supercella temporalesca che si è abbattuta sulla Lombardia, le strade di Busnago - in provincia di Monza - si sono trasformate in fiumi di pioggia e grandine. 

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