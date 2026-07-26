NEL BOLOGNESE

Maltempo, lo spettacolo delle celle temporalesche viste dal drone

Un drone in volo su Altedo ha restituito il passaggio di alcune celle temporalesche sul Bolognese nella mattinata di domenica

26 Lug 2026 - 17:15
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