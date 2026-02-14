INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Maltempo, lo spettacolare salvataggio di un bambino in Calabria

Grazie all'impiego dell'elicottero Drago 165 sono state recuperate e portate al sicuro dieci persone a Cosenza, tra cui due bambini

14 Feb 2026
