nel savonese

Maltempo in Liguria, frana tra Celle e Albisola: Aurelia interrotta

La caduta del masso ha causato la chiusura, in entrambe le direzioni, della statale

21 Ott 2026 - 07:53
01:17 
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