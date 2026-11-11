Maltempo, La Spezia allagata e allerta rossa in Toscana

Arriva il maltempo nel Nord Italia e si registrano i primi danni. Dopo la Versilia, criticità nello Spezzino. Nel capoluogo di provincia, dopo un paio di ore di forti piogge, è esondato il torrente Lagora, che separa il centro storico dalla base navale. Strade come fiumi da viale Amendola fino all'ospedale Sant'Andrea; allagamenti in diverse zone e traffico paralizzato. In periferia preoccupazione per il livello dei canali Dorgia e Fossamastra. Domani, giovedì 12 novembre, scuole chiuse. Intanto nelle prossime ore la Toscana si prepara al peggio, con codice anche rosso nell'area nord ovest.