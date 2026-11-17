Maltempo, niente tregua e peggioramenti da Nord a Sud Italia
Allerta arancione per rischio idrogeologico in parte della Toscana, dove le scuole resteranno chiuse in diversi comuni della Garfagnana e della Lunigianadi Andrea Noci
Il maltempo continua a colpire gran parte del Paese. In tutta la Puglia e ad Ancona a spaventare è il vento forte di burrasca. La frana caduta nei giorni scorsi in Costiera Amalfitana tiene quasi isolata Positano. Allerta arancione per rischio idrogeologico in parte della Toscana, dove le scuole resteranno chiuse in diversi comuni.