oltre 30 interventi dei Vigili del fuoco

Maltempo, in Versilia 250 millimetri di pioggia in 24 ore

Le maggiori criticità si sono registrate nel comune di Pietrasanta

11 Nov 2026 - 08:42
00:37 
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