Maltempo in Sardegna, strade allagate e disagi: interventi in Gallura e Baronia

La forte ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna ha provocato allagamenti soprattutto tra Gallura e Baronia. A Golfo Aranci l'acqua ha invaso strade e scantinati al piano terra, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, della Protezione civile e dei sommozzatori del Comando di Sassari. Tra gli interventi più delicati, quello in una casa di riposo, dove un ospite ultracentenario è stato accompagnato ai piani alti della struttura. Disagi anche ad Arzachena e Porto Cervo, mentre a Capo Comino, nel territorio di Siniscola, le strade si sono trasformate in corsi d'acqua, rendendo difficili gli spostamenti.