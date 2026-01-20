Logo Tgcom24
Maltempo in Sardegna, mareggiata al Poetto e spiaggia sommersa

L'acqua è arrivata fino alla strada

20 Gen 2026 - 14:25
Il forte vento di scirocco, che sta sferzando la Sardegna da ieri con raffiche oltre i 100 km all'ora, ha provocato una mareggiata lungo il litorale del Poetto, a Cagliari, con l'acqua che ha sommerso completamente la spiaggia arrivando fino alla strada, che è stata chiusa al traffico. Nel porticciolo di Marina Piccola, situato proprio all'inizio del Poetto, la furia del mare, con onde alte sino a 6 metri, ha fatto crollare una parte del pontile, mentre non si registrano danni alle imbarcazioni.

