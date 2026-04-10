Maltempo, in Molise dopo la frana riparte la circolazione ferroviaria e riapre la A14

Dopo il maltempo, frane, ponti crollati e strade distrutte, e l’Italia letteralmente spaccata in due, riparte la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, sospesa tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Il ripristino sta avvenendo gradualmente e con una “riduzione cautelativa della velocità”, spiega Ferrovie dello Stato. Riaperta anche la A14 Bologna Taranto, tra Bari e Pescara. Ma nel Vastese, in Abruzzo, continuano crepe, voragini e crolli nelle strade minori. Nella notte l’ex strada statale 86, una delle più utilizzate nell’entroterra, si è sbriciolata. Problemi anche per i rifornimenti d’acqua, con disagi che si protrarranno ancora per una settimana.