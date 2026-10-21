nel savonese

Maltempo in Liguria, ad Albisola Rio Basco in piena

A causa delle forti piogge le strade sono state invase da fango e detriti, paralizzando la viabilità locale"

21 Ott 2026 - 08:05
02:28 
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