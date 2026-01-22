Maltempo, frana in un cimitero calabrese. Le bare cadono in un burrone

Sono stati gli oltre 180 mm di pioggia caduti in 24 ore a provocare il crollo di una parte del cimitero vecchio di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone. Trascinate da una frana, una ventina di bare sono finite nel burrone sottostante. "Si tratta di una ferita profonda per la nostra comunità - ha detto il sindaco Levino Rajani - una piaga che colpisce la memoria, il rispetto e la dignità dei nostri cari, generando un dolore senza fine". L'amministrazione comunale è immediatamente intervenuta e ha provveduto ad avvisare tutti gli organi competenti per attivare le procedure necessarie, che saranno effettuate nel rispetto delle norme e della sicurezza. "Serviranno dei rocciatori per il recupero delle bare che avverrà appena ci saranno le condizioni di sicurezza per intervenire", fa sapere ancora il primo cittadino, che chiede "rispetto per quanto accaduto, per le famiglie coinvolte e per l'intera comunità".