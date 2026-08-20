Maltempo,"forti piogge e temporali in Liguria: allerta arancione in Lombardia e Veneto

In Liguria, in poche ore, l'allerta è stata alzata da gialla ad arancione per il maltempo. Torrenti in piena e disagi per i forti temporali sul Levante Ligure. La stazione di Ventimiglia è andata in tilt dopo che uno degli oltre 40mila fulmini caduti sulla Liguria ha centrato in pieno la sala di comando. Almeno 276 millimetri di pioggia sono caduti in due ore a Sestri Levante. Su tutto il Tigullio sono intervenuti più volte i vigili del fuoco. A Chiavari, in provincia di Genova, hanno tratto in salvo una persona, rimasta bloccata all’interno di un tir. Saranno due giorni di maltempo su tutto il nord Italia. È allerta arancione in Lombardia e Veneto.